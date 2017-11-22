"Додо Пицца" исполнила требование петербургского УФАС

Сеть пиццерий "Додо Пицца" (ООО "Додо Франчайзинг") изменила слоган после предупреждения Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу. Об этом 19 июня рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, на официальном сайте "Додо Пиццы" была размещена следующая информация: "Додо Пицца". Сеть пиццерий №1 в России", что нарушало ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции", поскольку утверждение необъективно. По действующему законодательству некорректное сравнение своего товара с другими не допускается.
Петербургское УФАС выдало ООО "Додо Франчайзинг" предупреждение о необходимости устранения выявленных признаков нарушения ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции". В установленный срок компания отчиталась о его исполнении. На сайт к ранее размещенной информации добавили слова "по количеству пиццерий" и разместили ссылку на аналитический отчет.
Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Чайная ложка".
Фото: ВКонтакте / Додо Пицца Санкт-Петербург
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