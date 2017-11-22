"Додо Пицца" исполнила требование петербургского УФАС

На официальном сайте "Додо Пиццы" была размещена следующая информация: "Додо Пицца". Сеть пиццерий №1 в России", что нарушало ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции".

Сеть пиццерий "Додо Пицца" (ООО "Додо Франчайзинг") изменила слоган после предупреждения Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу. Об этом 19 июня рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, на официальном сайте "Додо Пиццы" была размещена следующая информация: "Додо Пицца". Сеть пиццерий №1 в России", что нарушало ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции", поскольку утверждение необъективно. По действующему законодательству некорректное сравнение своего товара с другими не допускается.

Петербургское УФАС выдало ООО "Додо Франчайзинг" предупреждение о необходимости устранения выявленных признаков нарушения ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции". В установленный срок компания отчиталась о его исполнении. На сайт к ранее размещенной информации добавили слова "по количеству пиццерий" и разместили ссылку на аналитический отчет.

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Чайная ложка".

Фото: ВКонтакте / Додо Пицца Санкт-Петербург