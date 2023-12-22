Петербургское УФАС поручило "Додо Пицце" поменять слоган

На официальном сайте "Додо Пиццы" размещена следующая информация: "Додо Пицца". Сеть пиццерий №1 в России".

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу поручило сети пиццерий "Додо Пицца" (ООО "Додо Франчайзинг") изменить слоган. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 13 мая.

На официальном сайте "Додо Пиццы" размещена следующая информация: "Додо Пицца". Сеть пиццерий №1 в России". Это нарушает ст. 14.3 ФЗ "О защите конкуренции", поскольку утверждение необъективно.

Согласно действующему законодательству, некорректное сравнение своего товара с другими не допускается. Так, в петербургском УФАС установили, что соответствующие сведения ложны.

ООО "Додо Франчайзинг" выдано предупреждение о необходимости устранения выявленных признаков нарушения статьи 14.3 Закона о защите конкуренции. Срок исполнения предупреждения – 13 июня. Пресс-служба петербургского УФАС

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС проверяет рекламу "Бургер Кинга".

Фото: ВКонтакте / Додо Пицца Санкт-Петербург