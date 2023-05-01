В "Додо Пицце" объяснили увольнение курьера, укрывшего бездомную собаку пледом

В компании заявили, что расставание планировали задолго до инцидента, а дворняжку пообещали пристроить.

В Челябинске вокруг увольнения курьера сети пиццерий "Додо Пицца", который пожалел бездомную собаку и накрыл её пледом на крыльце заведения, разгорелись нешуточные страсти. В компании заявили, что решение расстаться с сотрудником было принято не из-за поступка, а из-за систематических прогулов и опозданий. Саму собаку, ставшую местным талисманом, пообещали пристроить, пишет "360".

Как рассказали работники пиццерии, дворняжка по кличке Добродоня полтора года жила возле заведения на улице Воровского. Собака не заходила внутрь, не мешала посетителям, а персонал подкармливал её и заботился о животном. Всё изменилось со сменой руководства: новая управляющая запретила укрывать собаку и пригрозила увольнением тем, кто ослушается.

Курьер, увидев замёрзшее животное на крыльце, не смог пройти мимо и набросил на него плед. Поступок попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину уволили по статье о порче имущества и внесли в чёрный список. пресс-службе "Додо Пиццы" прокомментировали ситуацию, заявив, что побеседовали с управляющей и "сделали выводы":

Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем. Расставание с курьером планировали до ситуации с собакой из-за систематических прогулов и опозданий.

Тем не менее в компании пообещали помочь животному. Добродоню постараются пристроить в приют или зоогостиницу — несколько учреждений уже заявили о готовности принять собаку. А пока "Додо Пицца" возьмёт на себя расходы на её обследование и лечение.

Фото: соцсети