Домашних животных обяжут чипировать и внесут в единый реестр

Инициатива призвана сократить число бездомных животных и упростить поиск их владельцев.

Петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и обязательной маркировке питомцев. Документ опубликован в думской электронной базе. Авторы инициативы предлагают внести изменения в законы "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии".

По мнению разработчиков, создание единого реестра позволит упростить поиск владельца в случае, если животное потерялось. Это, в свою очередь, поможет сократить число безнадзорных кошек и собак, поскольку чаще всего их популяция пополняется именно за счет потерявшихся или брошенных домашних питомцев. Кроме того, внесение животных в базу данных облегчит процесс доказательства их принадлежности конкретному хозяину, если животное причинит кому-либо ущерб.

В настоящее время федеральное законодательство не регулирует вопросы регистрации домашних животных. Ряд регионов приняли собственные нормативные акты в этой сфере. Так, в Ленинградской области с 2025 года регистрация собак стала обязательной, а в Санкт-Петербурге за счет городского бюджета действует программа чипирования. Однако при переезде владельцев в другой регион сведения о животных теряют актуальность. Единый общероссийский реестр избавит людей от необходимости повторно регистрировать питомца при смене места жительства.

Конкретный перечень видов животных, подлежащих маркировке, порядок и сроки этой процедуры, а также способ ведения реестра определит правительство Российской Федерации. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении после окончания сентябрьских выборов.