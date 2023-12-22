Петербургское УФАС проверяет рекламу "Бургер Кинга"

Также отмечается, что у УФАС появились сомнения в том, что бургеры в "Бургер Кинге" готовятся на огне.

Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении "Бургер Кинга" из-за рекламы, содержащей критику компании "Достаевский". Такая реклама запрещена законодательством, "Бургер Кингу" грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

"Бургер Кинг" готовит бургеры на огне. Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский". Текст рекламы "Бургер Кинга"

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ "О рекламе", "реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, признается недобросовестной".

Также отмечается, что у УФАС появились сомнения в том, что бургеры в "Бургер Кинге" готовятся на огне. Управление проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства в ситуации с нарушением законодательства о рекламе.

Ранее мы рассказывали о том, что рекламу "Британских пекарен" и "ЛЭтуаль" проверит петербургское УФАС после жалобы клиента.

Фото: pxhere