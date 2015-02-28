Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида и рэпера Toxi$ из-за рекламы виски

Поводом послужила жалоба гражданина на видеоклип, где музыканты демонстрируют алкогольный напиток без обязательной предупредительной надписи о вреде злоупотребления алкоголем.

Дело против рэперов Егора Крида и Андрея Смелянского (псевдоним Toxi$), а также производителя виски и соцсети "ВКонтакте" возбуждено Управлением Федеральной антимонопольной службы Петербурга по подозрению в нарушении рекламного законодательства.

Поводом послужила жалоба гражданина на видеоклип, где музыканты демонстрируют алкогольный напиток без обязательной предупредительной надписи о вреде злоупотребления алкоголем. Помимо этого, клип содержит ненормативную лексику.

По словам представителей петербургского УФАС, проверка выявила признаки нарушений сразу нескольких статей Федерального закона о рекламе. Если вина подтвердится, участникам дела грозит наложение штрафа.

Ранее мы сообщили о том, что УФАС Петербурга выдало предупреждение сервису "FoodTaxi".

Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /@egorkreed