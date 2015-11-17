УФАС Петербурга выдало предупреждение сервису "FoodTaxi"

Жалоба на приложение поступила от гражданина, который указал, что при регистрации и входе в систему невозможно отказаться от рекламных сообщений.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу вынесло предупреждение сервису доставки еды "FoodTaxi".

Жалоба на приложение поступила от гражданина, который указал, что при регистрации и входе в систему невозможно отказаться от рекламных сообщений. Согласие на получение рекламы должно предоставляться добровольно, однако пользователи вынуждены соглашаться на неё, чтобы иметь доступ к услугам сервиса.

Такие действия ограничивают конкуренцию и противоречат законодательству о защите конкуренции. Разработчику приложения, компании "Интернет Сопровождение", было выдано предписание устранить нарушения.

Компании необходимо внести изменения в процедуру регистрации пользователей в приложении до 5 мая 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что етербургское УФАС возбудило дело после жалобы на назойливую рекламу кофейни.

Фото: официальный сайт ФАС