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Петербургское УФАС возбудило дело после жалобы на назойливую рекламу кофейни
Сегодня, 8:59
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Петербургское УФАС возбудило дело после жалобы на назойливую рекламу кофейни

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Рекламное сообщение распространяется через динамики, размещенные у заведения.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении кофейни сети ресторанов DELMAR. На заведение "Кофейня №1" поступила жалоба из-за назойливой звуковой рекламы, рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что рекламное сообщение распространяется через динамики, размещенные у кофейни. 

Согласно ч. 3.2 ст. 19 Закона о рекламе, распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. 

Пресс-служба УФАС по Петербургу 

Если вину докажут, то материалы дела передадут должностному лицу петербургского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС признало рекламу пиццерии ненадлежащей. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: реклама, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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