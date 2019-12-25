Петербургское УФАС возбудило дело после жалобы на назойливую рекламу кофейни

Рекламное сообщение распространяется через динамики, размещенные у заведения.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении кофейни сети ресторанов DELMAR. На заведение "Кофейня №1" поступила жалоба из-за назойливой звуковой рекламы, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что рекламное сообщение распространяется через динамики, размещенные у кофейни.

Согласно ч. 3.2 ст. 19 Закона о рекламе, распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. Пресс-служба УФАС по Петербургу

Если вину докажут, то материалы дела передадут должностному лицу петербургского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС признало рекламу пиццерии ненадлежащей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)