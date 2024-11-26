Петербургское УФАС признало рекламу пиццерии ненадлежащей

В ведомство обратился горожанин с информацией о том, что ему пришло сообщение с назойливой рекламой от компании.

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу нашли нарушения в рекламе сети пиццерий Ollis. Об этом пишет "Бриф24" 18 февраля.

В ведомство обратился горожанин с информацией о том, что ему пришло сообщение с назойливой рекламой от компании. При этом на рассылку он не давал согласие.

Во время оформления заказа покупатель был обязан поставить "галочку" напротив пункта о согласии на рассылку рекламы. Потребители не могли согласиться на это самостоятельно. Так, реклама признана ненадлежащей, предписание уже выдано.

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС возбудило дело в отношении лабораторной службы "Хеликс".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)