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Петербургское УФАС признало рекламу пиццерии ненадлежащей
Сегодня, 11:59
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Петербургское УФАС признало рекламу пиццерии ненадлежащей

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В ведомство обратился горожанин с информацией о том, что ему пришло сообщение с назойливой рекламой от компании.

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу нашли нарушения в рекламе сети пиццерий Ollis. Об этом пишет "Бриф24" 18 февраля. 

В ведомство обратился горожанин с информацией о том, что ему пришло сообщение с назойливой рекламой от компании. При этом на рассылку он не давал согласие.

Во время оформления заказа покупатель был обязан поставить "галочку" напротив пункта о согласии на рассылку рекламы. Потребители не могли согласиться на это самостоятельно. Так, реклама признана ненадлежащей, предписание уже выдано. 

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС возбудило дело в отношении лабораторной службы "Хеликс". 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: реклама, уфас по петербургу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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