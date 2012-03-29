Петербургское УФАС возбудило дело в отношении лабораторной службы "Хеликс"

На лабораторную службу пожаловался петербуржец.

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении лабораторной службы "Хеликс". Об этом сообщили в ведомстве.

На лабораторную службы пожаловался петербуржец, получивший на электронную почту рекламное сообщение. При этом разрешения на рекламную рассылку он не предоставлял.

В УФАС напомнили, что в соответствии с ч. 1 статьи 18 закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия адресата.

Компания может быть оштрафована, если будет доказана её вина.

Фото: Piter.tv