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На Лиговском проспекте в Петербурге полыхало здание "Додо Пиццы"
Сегодня, 20:22
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На Лиговском проспекте в Петербурге полыхало здание "Додо Пиццы"

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Пострадавших нет.

В Центральном районе 22 июля горело здание пиццерии "Додо Пицца". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре в доме 67/22 по Лиговскому проспекту поступила на пульт спасателей в 19:28. В цокольном этаже двухэтажного здания полыхала обстановка на площади 1 "квадрат". С огнем справились к 20:02.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на Дальневосточном.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: додо пицца, пожар на лиговском проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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