Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на Дальневосточном

В 13:44 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

В понедельник, 22 июля, в 13:16 произошел пожар в Невском районе на Дальневосточном проспекте, д. 61. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, в трехкомнатной квартире, в комнате площадью 10 кв. м, произошло горение обстановки на площади 2 кв. м.

В 13:44 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Для тушения пожара было задействовано от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что из горящего дома на Дунайском проспекте эвакуировали 25 человек.

Фото: Piter.TV