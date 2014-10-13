Из горящего дома на Дунайском проспекте эвакуировали 25 человек

Предварительно, пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе вечером 20 июля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Дунайском проспекте, 42/79, поступила на пульт спасателей вчера в 22:21. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 17 "квадратов". К 22:49 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали 25 человек. Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в ТРЦ "Галерея" в Петербурге произошел пожар.

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