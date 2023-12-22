Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Чайная ложка"

В ФАС обратился горожанин с жалобой на рекламу "Чайной ложки".

В отношении кафе "Чайная ложка" возбуждено дело о нарушении ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. Об этом 22 мая сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу.

В ФАС обратился горожанин с жалобой на рекламу "Чайной ложки". На Невском проспекте ему выдали листовку со следующей информацией: "...заходи на обед за 270 рублей чайная ложка с 2002 года...". Аналогичная реклама размещена на кассах кафе.

Заявителю отказали в услуге, поскольку данная акция не действует в выходные и праздничные дни. Информация о сроках, периоде действия и ограничениях специальной цены нигде не указана.

В силу части 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Пресс-служба УФАС по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что петербургское УФАС поручило "Додо Пицце" поменять слоган.

Фото: ВКонтакте / ЧАЙНАЯ ЛОЖКА официальная группа сети блинных