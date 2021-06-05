Петербургское УФАС проверит на достоверность рекламу магазина парфюмерии

По ч. 3 ст. 5 ФЗ "О рекламе", недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Петербургу проверит рекламу магазина "РИВ ГОШ" на достоверность. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства.

Заявитель получил на свою электронную почту следующее сообщение: "…c 8 по 14 августа начисляем 1000 бонусов всем, кто впервые устанавливает приложение "РИВ ГОШ"! При первой установке мобильного приложения и авторизации в нем, дарим 1000 бонусов. Бонусы начисляются на следующий день после установки мобильного приложения. За статусом начисления можно следить в личном кабинете". При этом после установки приложения обещанные баллы не были ему начислены.

По ч. 3 ст. 5 ФЗ "О рекламе", недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения. УФАС России по Петербургу усмотрело в действиях ООО "АромаЛюкс" признаки нарушения п. 12 ч. 3 ст. 5 этого закона и возбудило дело о нарушении рекламного законодательства. В случае его выявления магазину грозит штраф.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)