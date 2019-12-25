УФАС заинтересовалось ценами на парковку в Пулково

Ведомство утверждает, что аэропорт Пулково нарушил пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, установив монопольно высокую цену.

УФАС по Петербургу начало дело против аэропорта Пулково из-за повышения цен на парковку. Это следует из документов, опубликованных главой петербургского отделения партии СРЗП Надеждой Тихоновой, которая выразила свое несогласие с новыми тарифами.

Согласно информации, предоставленной УФАС, после рассмотрения большого количества жалоб о резком увеличении стоимости услуг парковок в аэропорту Пулково в мае 2024 года были обнаружены нарушения. Было принято решение начать дело против ООО "ВВСС" по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

Ведомство утверждает, что аэропорт Пулково нарушил пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, установив монопольно высокую цену. Тихонова также заявила, что будет информировать об итогах рассмотрения дела.

Напомним, что 11 мая в Пулково были введены новые тарифы на парковку. Решение было объяснено необходимостью "перераспределения транспортных потоков". Теперь стоянка на открытой территории стоит 350 рублей за полчаса, а на крытой (P1) – 1 000 рублей в час.

Ранее мы сообщили о том, что "Додо Пицца" исполнила требование петербургского УФАС.

Фото: Piter.TV