УФАС Петербурга вынесло предупреждение "Золотому яблоку" из-за навязчивой рассылки

Дело в невозможности зарегистрироваться на сайте компании без дачи согласия на рекламную рассылку, отмечает пресс-служба УФАС 6 марта.

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение интернет-магазину торговой сети косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" из-за навязчивой рекламы. Дело в невозможности зарегистрироваться на сайте компании без дачи согласия на рекламную рассылку, отмечает пресс-служба УФАС 6 марта.

К 8 марта на сайте "Золотого яблока" появился "генератор для выбора подарков". Предлагается ответить на вопросы для того, чтобы сформировать подборку, а после – заполнить форму для регистрации, которую не получится завершить, не согласившись на рекламную рассылку по номеру телефона и электронной почте. Форма авторизации противоречит ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

Администраторы сайта "Золотого яблока" должны изменить форму регистрации.

Ранее мы рассказывали о том, что крупный ювелирный холдинг получил предупреждение от УФАС Петербурга.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)