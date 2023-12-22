Крупный ювелирный холдинг получил предупреждение от УФАС Петербурга

Установлено, что компания без приведения подтверждающих аргументов утверждает о своём статусе "№1 в России".

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Петербурга выдали предупреждение ювелирному холдингу SOKOLOV из-за информации, представленной на официальном сайте бренда.

Установлено, что компания без приведения подтверждающих аргументов утверждает о своём статусе "№1 в России". Сомнения вызывает и заявление о якобы крупнейшем ювелирном производстве в Европе, которое не сопровождается анализом конкурентов.

Таким образом, антимонопольщики признали самопрезентацию, размещённую на сайте sokolov.ru, информацией, содержащей недобросовестные сравнения, что противоречит законодательству о защите конкуренции. Компании выделили месяц на удаление спорных данных с сайта.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская фаркомпания подала жалобу в ФАС на замглавы Минздрава.

Фото: Pxhere