Крупный ювелирный холдинг получил предупреждение от УФАС Петербурга

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Петербурга выдали предупреждение ювелирному холдингу SOKOLOV из-за информации, представленной на официальном сайте бренда.
Установлено, что компания без приведения подтверждающих аргументов утверждает о своём статусе "№1 в России". Сомнения вызывает и заявление о якобы крупнейшем ювелирном производстве в Европе, которое не сопровождается анализом конкурентов.
Таким образом, антимонопольщики признали самопрезентацию, размещённую на сайте sokolov.ru, информацией, содержащей недобросовестные сравнения, что противоречит законодательству о защите конкуренции. Компании выделили месяц на удаление спорных данных с сайта.
Ранее мы сообщили о том, что петербургская фаркомпания подала жалобу в ФАС на замглавы Минздрава.
Фото: Pxhere
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