Петербургская фаркомпания подала жалобу в ФАС на замглавы Минздрава

Заседания комиссии, формирующей списки жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), не проводились ведомством на протяжении года.

Фармакологическая компания "Биокад" подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на замглавы Минздрава РФ из-за отсутствия её препаратов от рассеянного склероза в перечне жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). В письменном обращении к ведомству представители "Биокад" сообщили о бездействии заместителя главы Минздрава РФ Сергея Глаголева. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Компания просит привлечь Глаголева к административной ответственности и выписать ему штраф, поскольку заседания комиссии, формирующей списки ЖНВЛП, не проводились на протяжении года.

Однако, с точки зрения экспертов, ФАС выдаст только предупреждение чиновнику и не поможет "Биокаду" добиться включения их лекарств в список.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское УФАС вынесло банку "Открытие" предупреждение за некорректную рекламу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)