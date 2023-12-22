Петербургское УФАС вынесло банку "Открытие" предупреждение за некорректную рекламу

Представителям "Открытия" поручили удалить из публичного доступа объявления до 29 января.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Петербургу вынесло банку "Открытие" предупреждение из-за "введения своих клиентов в заблуждение" в рекламных объявлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС 9 января.

Инспекторами установлено, что акция повышенного кешбэка по карте банка продлилась 2 месяца. Держатели карты должны были выполнять дополнительные условия. В рекламных объявлениях этой информации не содержалось.

Санкт-Петербургское УФАС России усмотрело в действиях ПАО Банк "ФК Открытие" признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции и выдало банку предупреждение. Пресс-служба УФАС России по Петербургу

Представителям "Открытия" поручили удалить из публичного доступа объявления до 29 января.

Ранее мы рассказывали о том, что УФАС Петербурга оштрафовало на 300 тыс. рублей ООО "Яндекс" за рекламу инвестиций.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)