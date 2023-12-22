Петербургское УФАС вынесло банку "Открытие" предупреждение за некорректную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Петербургу вынесло банку "Открытие" предупреждение из-за "введения своих клиентов в заблуждение" в рекламных объявлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС 9 января.
Инспекторами установлено, что акция повышенного кешбэка по карте банка продлилась 2 месяца. Держатели карты должны были выполнять дополнительные условия. В рекламных объявлениях этой информации не содержалось.
Санкт-Петербургское УФАС России усмотрело в действиях ПАО Банк "ФК Открытие" признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции и выдало банку предупреждение.
Пресс-служба УФАС России по Петербургу
Представителям "Открытия" поручили удалить из публичного доступа объявления до 29 января.
Ранее мы рассказывали о том, что УФАС Петербурга оштрафовало на 300 тыс. рублей ООО "Яндекс" за рекламу инвестиций.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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