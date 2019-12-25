УФАС Петербурга оштрафовало на 300 тыс. рублей ООО "Яндекс" за рекламу инвестиций

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) привлекло ООО "Яндекс" к административной ответственности за нарушение Закона о рекламе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 27 ноября.
Управление признало рекламу инвестиций ненадлежащей.
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Текст рекламы на "Яндексе"
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ "О рекламе", реклама должна была содержать информацию о том, кто именно оказывает услугу. Такие сведения в объявлении отсутствовали.
ООО "Яндекс" оштрафовали на 300 тыс. рублей. Компания уже оплатила штраф в полном размере.
Ранее мы сообщили о том, что предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливой рекламы получало ПАО "Ростелеком".
Фото: Википедия (носит иллюстративный характер)
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