УФАС Петербурга оштрафовало на 300 тыс. рублей ООО "Яндекс" за рекламу инвестиций

Управление признало рекламу инвестиций ненадлежащей.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) привлекло ООО "Яндекс" к административной ответственности за нарушение Закона о рекламе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 27 ноября.

Управление признало рекламу инвестиций ненадлежащей.

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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 28 ФЗ "О рекламе", реклама должна была содержать информацию о том, кто именно оказывает услугу. Такие сведения в объявлении отсутствовали.

ООО "Яндекс" оштрафовали на 300 тыс. рублей. Компания уже оплатила штраф в полном размере.

Ранее мы сообщили о том, что предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливой рекламы получало ПАО "Ростелеком".

Фото: Википедия (носит иллюстративный характер)