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"Ростелеком" получил предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливой рекламы
Сегодня, 10:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Ростелеком" получил предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливой рекламы

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Предупреждение должно быть исполнено до 20 октября.

Санкт-Петербургское УФАС РФ выдало предупреждение ПАО "Ростелеком" из-за навязчивой рекламы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как показала проверка, если потенциальный клиент "Ростелекома" хочет подключить какую-то услугу, ему надо заполнить заявку на подключение. При этом, невозможно оставить заявку и не принять условия обработки персональных данных. В результате компания рассылает рекламные письма всем своим клиентам, вне зависимости от того, хотят они этого или нет.

"Ростелекому" выдано предупреждение, которое должно быть исполнено до 20 октября.

Ранее петербургское УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама.

Фото: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)

Теги: ростелеком, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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