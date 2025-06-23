"Ростелеком" рассматривает строительство подземных дата-центров: эксперты оценили перспективы проекта

"Ростелеком" прорабатывает создание заглублённых центров обработки данных (ЦОД), которые должны получить дополнительную защиту от внешних угроз. Как сообщили "Ведомости", компания уже обсуждает возможное размещение такого объекта. Один из вариантов связан с использованием подземной инфраструктуры на севере Красноярского края.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" связывают появление подобных проектов с ростом угроз для цифровой инфраструктуры. По их мнению, события последних лет показали, насколько уязвимыми могут оказаться крупные центры обработки данных. Поэтому защита таких объектов становится важной задачей для компаний, от которых зависят работа онлайн-сервисов, хранение информации и функционирование критически важных систем.

Выбор Красноярского края авторы канала считают закономерным. Они обращают внимание на промышленную специализацию региона, опыт работы с подземными сооружениями и наличие энергетических ресурсов. Для дата-центров, которые потребляют значительные объёмы электроэнергии, эти факторы имеют принципиальное значение. Дополнительным преимуществом может стать удалённость площадки от ряда потенциальных источников внешних угроз.

Однако есть и ряд очевидных проблем, начиная с самой концепции – подземные ЦОДы, по разным оценкам, на 20-30% дороже обычных, а это и так очень капиталоемкие объекты. Кроме того, любое строительство за Полярным кругом дорого априори – логистика туда золотая и зарплаты сотрудников выше. Плюс особенности расположения – из шахт сложнее отводить тепло, нужно следить за влажностью и т.д. В общем, опыт реализации этого проекта во многом станет показательным – стоит ли овчинка выделки или проще подумать над защитными системами ЦОДов на поверхности. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (İsmail Enes Ayhan)