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МВД предупредило о новой схеме мошенничества

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Правоохранительные органы рассказали о том, что аферисты "трудоустроились" в "Ростелеком".

Аферисты стали представляться сотрудниками компании "Ростелеком". Соответствующее заявление сделали журналистам специалисты из российского управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. Полицейские уточнили, что мошенники обзванивают граждан страны по домашним номерам в различных регионах под предлогом "продления договора связи". В ходе общения преступники просят абонентов сообщить  им код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы. В МВД уточнили, что получив код от обманутого человека, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам. Позже жертве аферистов поступает новый звонок - уже якобы от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру.

сообщение от МВД

Эксперимент с двумя ОГЭ состоится в Петербурге.

Фото: pxhere.com

Теги: мвд, мошенничество, ростелеком
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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