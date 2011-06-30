Эксперимент с двумя ОГЭ состоится в Петербурге

Несмотря на общую тенденцию повышения статуса среднего специального образования, существует устойчивый дефицит кадров по отдельным рабочим специальностям.

Начиная с 2025 года, в трёх регионах России — Москве, Липецке и Санкт-Петербурге — реализуется пилотный проект, позволяющий учащимся девятых классов поступать в профессиональные образовательные учреждения при наличии сертификатов лишь по двум предметам основного государственного экзамена (ОГЭ). Обычно школьники сдают четыре предмета, а итоговый выбор кандидатов определяется результатами экзаменов и средним баллом аттестата, пишет "Петербургский дневник".

Несмотря на общую тенденцию повышения статуса среднего специального образования, существует устойчивый дефицит кадров по отдельным рабочим специальностям. Именно ради восполнения кадрового дефицита разработан специальный нормативный акт федерального значения (№40-ФЗ), дающий право указанным субъектам отправлять на учебу выпускников, сдавших экзамены на минимально допустимые оценки ("тройки") по математике и русскому языку. Важно отметить, что такая схема действует не для всех профессий, а только для списка из 19 специализаций, среди которых представлены сварщики, токари, швейники, кулинары...

Выпускники, прошедшие подготовку по данной схеме, обеспечиваются рабочими местами на предприятиях Санкт-Петербурга, подчеркнул руководитель образовательного департамента Наталия Путиловская.

Многие учащиеся впервые соприкасаются с выбранной профессией ещё в школьные годы. Подобная практика отчасти напоминает систему советских учебно-производственных комбинатов (УПК), существовавших в 80-х годах, хотя теперь участие добровольное, а не принудительное.

"Мы внедрили проект "Моя первая профессия" для учеников школ Выборгского и Калининского районов, — рассказывает директор Колледжа кулинарного мастерства Татьяна Волченко. — Первая группа поступила в ноябре, и ровно через год состоится выпуск. Учащиеся получат квалификационные свидетельства, позволяющие официально приступить к трудовой деятельности. Желающим продолжить углубленное изучение открыта подготовка по направлениям повара, кондитера и оператора производственного процесса как на базе девятого класса, так и после окончания полной средней школы. В текущем учебном году планируем набрать 500 первокурсников, а общее число студентов нашего колледжа достигает 1400 человек. Наш колледж — единственный в Питере центр начальной профессиональной подготовки поваров".

Чтобы эффективно вести профориентационную работу, колледж оборудовал учебный полигон на Литовской улице, где ученики осваивают современные производственные машины и оборудование, на которых предстоит трудиться будущим специалистам пищевой отрасли. Там же проходят курсы переподготовки для взрослых, ищущих смену профессии, и проводились региональные соревнования Всероссийского конкурса "Абилимпикс" — состязания профессионального мастерства для людей с особыми нуждами.

Фото: Piter.TV