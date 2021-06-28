Петербургское УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама

Специалисты ФАС рассказали, что покупатели получали рекламные рассылки, от которых они не могли отказаться.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу оштрафовало интернет-ретейлера Ozon за распространение спама. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Специалисты ФАС рассказали, что покупатели получали рекламные рассылки, от которых они не могли отказаться. За данные действия ретейлеру было выдано предписание. После этого Ozon изменил условия оферты и удалил пункт об автоматическом согласии на получение рекламы.

Однако, нарушение закона о рекламе влечёт за собой не только предписание, но и наложение штрафа. Сумма штрафа специалистами ФАС не была указана. Но за нарушение Закона о рекламе юридическим лицам грозит взыскание от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Фото: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)