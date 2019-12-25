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Новый логопарк Wildberries может появиться в Ленобласти
Сегодня, 13:24
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Новый логопарк Wildberries может появиться в Ленобласти

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Онлайн-платформа Wildberries приобрела земельный участок площадью 29,8 га в Индустриальном парке "М10" "Красный Бор".

Новый распределительный центр Wildberries площадью до 150 тысяч кв.м может появиться в Ленинградской области. Об этом "Ведомостям" сообщили в пресс-службе компании IBC Real Estate.

Онлайн-платформа Wildberries приобрела земельный участок площадью 29,8 га в Индустриальном парке "М10" "Красный Бор". Объект находится в двух километрах от города Колпино.

Ранее стало известно о том, что первая очередь распределительного центра Wildberries в Новосибирской области – 50 тыс. кв.м – будет введена до конца 2023 года.

Ранее стало известно, что Мариинский театр построит терминал для хранения декораций в Шушарах.

Фото: pxhere

Теги: wildberries
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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