Мариинский театр построит терминал для хранения декораций в Шушарах

Стоимость контракта составляет 278 млн рублей.

Мариинский театр получил разрешение на строительство в промышленной зоне Шушары контейнерного терминала площадью 5,5 тысячи м2. Погрузочно-разгрузочную площадку на улице Ленина планируется использовать для хранения театральных декораций, сообщил "Деловой Петербург".

Участок общей площадью около 25 тысяч м2 был предоставлен театру городом в бессрочное пользование ещё в 2015 году. Согласно проекту, площадку заасфальтируют, снабдят забором и КПП.

Стоимость контракта составляет 278 млн рублей. Стройка пойдёт по другую сторону улицы Ленина от уже существующего складского комплекса Мариинского. Раньше склад декораций Мариинского театра располагался в центре города, на улице Писарева, 20. В 2003 году там произошёл пожар, после чего здание было воссоздано как концертный зал.

Мариинский театр откроет свою 241-й театральный сезон оперными премьерами минувшего года. Они прозвучат на сцене под управлением художественного руководителя труппы, народного артиста РФ Валерия Гергиева. Открытие на исторической сцене состоится 7 сентября.

Фото: Piter.tv