В Мариинке Валерий Гергиев откроет 241-й сезон

Пресс-служба Мариинского театра рассказала о событиях в новом сезоне.

Мариинский театр откроет свою 241-й театральный сезон оперными премьерами минувшего года. Они прозвучат на сцене под управлением художественного руководителя труппы, народного артиста страны Валерия Гергиева. Специалисты пресс-службы отметили, что открытие на исторической сцене намечено на 7 сентября. В этот вечер зрители услышат произведение "Иоланта" Петра Чайковского.

На Новой сцене в сокровенную древнюю Русь перенесет слушателей 2 сентября опера Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в постановке Алексея Степанюка. В главных партиях выступят Ирина Чурилова, Николай Гассиев, Юрий Воробьев, Александр Трофимов, Ярослав Петряник и Светлана Карпова. пресс-служба театра

Известно, что среди последних премьер Мариинки а афише первого осеннего месяца заявлена работа Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам", одноактные балет "Чудесный мандарин" и опера "Замок герцога Синяя Борода" Бела Бартока, "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера. Данная премьера пополнила коллекцию опер немецкого композитора. В пресс-службе культурного учреждения добавили, что на Новой сцене 23 сентября состоится первая сезонная премьера. Речь идет о постановке "Демона" Антона Рубинштейна. Дополнительно знаковым событием станет празднование дня рождения Дмитрия Шостаковича. К указанной дате в Концертном зале Мариинского театра пройдет цикл "Все симфонии Шостаковича". Валерий Георгиев выступит перед публикой в начале сезона 10 и 14 сентября.

Напомним, что специальным гостем в сентябре 2023 года в театре станет китайский дирижер Хаожань Ли. Он является обладателем III премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Под его управлением петербуржцы и гости северной столицы услышат оперы "Травиата" Джузеппе Верди и "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса.

Российская певица Ольга Кондина рассказала, как относится к Валерию Гергиеву

Фото: Piter.tv