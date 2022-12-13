Российская певица Ольга Кондина рассказала, как относится к Валерию Гергиеву

Народная артистка России отметила, что Гергиев сделал очень много для развития Мариинского театра.

Российская оперная певица Ольга Кондина назвала Валерия Гергиева феноменом. По мнению коллеги дирижера Мариинского театра, который сегодня отмечает юбилей, музыкант обладает удивительной энергией и большим талантом. Об этом артистка рассказала "Петербургскому Дневнику".

Кондина отметила, что Гергиев сделал очень много для развития Мариинского театра. Благодаря его предприимчивости были построены вторая сцена театра, концертный зал, Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке и концертный зал в Репино.

По словам певицы, коллеги Гергиева всегда стараются прийти к нему на репетицию, чтобы вдохновиться энергетикой музыканта. Сотрудники Мариинского театра считают, что их художественный руководитель живет музыкой. Он имеет огромный репертуар.

Ольга Кондина пожелала Гергиеву добра, счастья и долгих лет жизни. Она призналась, что относится к нему с пиететом и большой любовью.

Ранее на Piter.tv: Владимир Путин подписал Указ о награждении Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)