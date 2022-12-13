Сегодня Маэстро исполняется 70 лет.

Владимир Путин подписал Указ о награждении Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня, 2 мая, художественному руководителю – директору Мариинского театра – Валерию Гергиеву исполняется 70 лет. По традиции Валерий Гергиев встречает этот день в большом туре Московского Пасхального фестиваля: вчера он выступал в Смоленске, а завтра его ждут концерты в Вологде и Череповце.

Сегодня Маэстро на один день вернется в Петербург, чтобы отметить еще один важный праздник – десятилетие новой сцены Мариинского театра.

Фото: ВКонтакте/ Мариинский театр