Валерий Гергиев возглавил рейтинг самых упоминаемых театральных деятелей Петербурга

Театральный обозреватель Екатерина Омецинская прокомментировала итоги рейтинга, отметив, что в постоянно меняющемся мире радует неизменность культурных ориентиров петербуржцев.

По результатам совместного исследования издания "Петербургский дневник" и компании "Медиалогия", художественный руководитель – директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев стал самым упоминаемым в СМИ деятелем искусств Санкт-Петербурга.

Театральный обозреватель Екатерина Омецинская прокомментировала итоги рейтинга, отметив, что в постоянно меняющемся мире радует неизменность культурных ориентиров петербуржцев. Она подчеркнула, что каждый участник списка является яркой личностью, которая всей своей жизнью доказывает верность городу, отдавая ему силы, талант и время. По ее мнению, пока людей привлекают деяния таких неординарных представителей сцены, статус культурной столицы для Санкт-Петербурга останется незыблемым.

В свою очередь, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Ильченко заявил, что лидерство Валерия Гергиева было ожидаемым. Эксперт пояснил, что глава Мариинки не только создает инфоповоды в виде премьер и фестивалей, но и активно расширяет пространство своего театра как в Петербурге, так и за его пределами, а также участвует в полемике по поводу строительства выхода станции метро "Театральная".

Кроме того, Сергей Ильченко выделил семейный дуэт отца и дочери Боярских как чисто петербургский феномен медиа, когда появление одного из них в информационном поле автоматически влечет упоминание другого.

Ранее мы сообщили о том, что фигурист Гуменник стал самым упоминаемым спортсменом Петербурга в СМИ.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)