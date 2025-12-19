Петербургское УФАС заинтересовалось музеем с громким заявлением

Музей в Петербурге проверяют из-за рекламы.

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении музея, использовавшего в рекламе формулировку "самый удивительный", усмотрев в этом возможное нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для разбирательства стало обращение жителя города. Заявитель указал на рекламный материал музея, в котором объект был назван "самым удивительным музеем", без пояснения оснований для такого сравнения.

В УФАС отметили, что в действиях общества с ограниченной ответственностью "Музей" выявлены признаки нарушения федерального закона "О рекламе". В частности, речь идет об использовании сравнительных характеристик без указания объективных критериев, по которым проводится сопоставление с другими аналогичными объектами.

В антимонопольной службе пояснили, что применение в рекламе выражений "лучший", "первый", "номер один" или аналогичных допустимо только при наличии конкретного и подтверждаемого показателя, позволяющего проверить достоверность утверждения.

Ранее Piter.TV сообщал, что приют для бездомных кошек "Новый Дом" переедет в помещение на Белградской.

Фото: Piter.TV