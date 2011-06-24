Приют для бездомных кошек "Новый Дом" переедет в помещение на Белградской

Ранее занимаемое пространство приют вынужден был освободить в связи с решением властей организовать на нём новый автобусный парк.

Администрация Петербурга выделила приюту для беспризорных кошек "Новый Дом" новое помещение площадью 309,3 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Белградская, дом 30. Такое решение приняла комиссия города по управлению муниципальным имуществом, установив специальный пониженный коэффициент аренды для организации, выполняющей важную социальную миссию.

Ранее занимаемое пространство приют вынужден был освободить в связи с решением властей организовать на нём новый автобусный парк. Теперь приют получил удобные помещения неподалёку от ветклиник и зоомагазинов, что облегчит уход за животными и сделает сотрудничество с волонтёрами эффективнее, поскольку многие из них проживают неподалеку.

Стоит отметить, что приют "Новый Дом" успешно функционирует с 2016 года и за это время оказал помощь более чем 3,5 тысячам кошачьих питомцев. Здесь активно действуют волонтёры, обеспечивающие лечение больных животных, поиск пропавших котов и временное содержание нуждающихся в уходе питомцев.

Кроме того, реализуются планы по строительству двух новых приютов в Колпинском и Кронштадтском районах. Впервые в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены расходы на покупку корма для животных, находящихся в городских приютах.

