Ленивцы, пака и дурукули обживают новый вольер в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк порадовал любителей природы новым комфортабельным домом для своих обитателей — ленивцев Ирвина, Сони, Кузи, паки Гринхарта и дурукули Инока, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Животные начали осваивать новый просторный вольер с середины июля, который оснащен всеми необходимыми удобствами для комфортной жизни питомцев.

Пресс-служба зоопарка подчеркивает, что переселенцы давно привыкли друг к другу, живут бок о бок и придерживаются схожих условий содержания и режима сна. Поэтому их совместное переселение прошло гладко и безболезненно.

Обустроенный вольер оборудован зеленым газоном, системой автоматического полива и специальным тренажером из переплетающихся ветвей, стволов и веревочных конструкций. Каждое животное получило персональное убежище, где оно может отдохнуть вдали от любопытных глаз публики. Особая забота уделена ленивцам, которым предоставлена отдельная теплая зона.

Животные прекрасно адаптировались к новому пространству и охотно принимают пищу, радуя посетителей своим присутствием. Каждый желающий может насладиться зрелищем кормежки зверей ежедневно в 17:00.

Посмотреть на ленивцев можно без труда — их новый вольер располагается прямо напротив экспозиции львов, пропустить его невозможно.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка