Раненного винтами судна тюленя-ларгу спасают в Приморье

Российские специалисты центра реабилитации "Тюлень" на территории Приморского края спасают тюленя-ларгу, раненного ранее винтами судна у островов в заливе Петра Великого. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала руководитель центра Лора Белоиван. Эксперт отмечает, что сотрудники забрали животное с одного из островов Верховского. При этом прогнозов о выздоровлении зверя нет.

В Telegram-канале центра говорится о том, что за тюленем наблюдали три недели при помощи информации от местных путешественников. В течение этого времени некоторые раны у животного зарубцевались. Однако также появилась новая отметина на боку. Дополнительно туристы заметили, что тюлень сильно похудел. Специалисты переживают о том, что такими темпами потери массы животное даже при хороших обстоятельствах не успеет подготовиться к зиме.

Для того, чтобы не слишком нагружать тюленя перевозками, тюлень останется в местном давинг-центре. Сотрудники будут заниматься регидрацией животного через зонд. Далее пациента перевезут в центр реабилитации. морских млекопитающих "Тюлень", который работает в поселке Тавричанка с 2007 года. Ежегодно в течение сезона работники центра спасают около 20 ларг.

На берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.

Фото - центр реабилитации "Тюлень"