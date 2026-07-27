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Ядовитую рыбу фугу массово выбросило на берег в Приморье

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Главной причиной нашествия экзотических обитателей называют аномальный прогрев воды.

В Приморском крае наблюдается необычное явление. На берег массово выбрасывается ядовитая рыба фугу, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отдыхающие нашли более 20 мертвых фугу нашли в устье реки Партизанской, которая впадает в Японское море. Из-за высокой токсичности рыбу нельзя трогать даже птицам и диким животным. Причиной нашествия тропических видов рыбы специалисты назвали аномально теплую воду в регионе.

По данным издания, в туристических бухтах и в районе Находки продолжают наблюдать активность акул. Одну из крупных хищниц заметили у берегов приморского города, она плавала недалеко от станции Национального научного центра морской биологии.

Официальных случаев нападения этого вида на человека в Приморском крае не зафиксировано. Тем не менее местное население обеспокоено таким близким соседством с акулой.

Ранее мы сообщали, что туристы до смерти затискали выбросившегося на берег Анапы дельфина.

Видео: Telegram/Svodka25.

Теги: приморский край, приморье рыба, рыба фугу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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