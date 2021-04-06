Евгений Волосастов напомнил о антироссийской политике, влияющей на бизнес Запада.

Недружественные для России государства начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал исполняющий представителя министерства по иностранным делам России Евгений Волосастов. Дипломат заметил, что эти страны стали заложником общезападной русофобской политики. На протяжении четырех лет местному населению говорилось об ужасах, происходящих в России, но теперь политическим элитам приходится объяснять населению о том, для чего была эта ложь.

Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем... Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать.. Евгений Волосастов, и.о. представителя МИД во Владивостоке

Ранее официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков упоминал о том, что Москва готова к переговорам со всеми, включая представителей Европейского Союза. Он добавил, что не Кремль был инициатором сворачивания до нуля каких-либо отношений с региональным сообществом, а такая инициатива исходила именно от коллективного Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.

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Фото: Piter.tv