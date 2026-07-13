Мост с детьми рухнул на отдыхающих в Приморском крае

На мосту находились около 20 детей, пострадали три ребенка и юноша.

Мост обрушился на пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная Приморского края. Травмы получили трое подростков и юноша, сообщал глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.

Он отметил, что аварийная часть конструкции рухнула 13 июля около 15:00 по местному времени. Медики зафиксировали повреждения легкой степени тяжести у четырех молодых людей: трех несовершеннолетних в возрасте 16, 15 и 14 лет и одного юноши. Пострадавших отправили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время водолазы обследуют подводную часть моста. На месте работают сотрудники МЧС. По данным Telegram-канала "112", в момент ЧП под конструкцией купались дети. Согласно неофициальным данным, один мальчик получил тяжелую травму — ему оторвало палец.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае грузовик ушел под воду, водитель и пассажир погибли.

Видео: ВКонтакте/ глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон