Водитель и пассажир грузовика погибли.

В Красноярском крае грузовик ушел под воду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на реке Чулым. Водитель грузовика, несмотря на запрещающие знаки, заехал на понтонный мост. Внутри машины также находился пассажир.

Под тяжестью конструкция моста не выдержала, и автомобиль рухнул в воду. Оба мужчины погибли. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС подняли тела.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС спасли 34 человека на пожаре в Белгороде.

Видео: МЧС России