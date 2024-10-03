Сотрудники МЧС спасли 34 человека на пожаре в Белгороде

В результате пожара погибла хозяйка квартиры.

Сотрудники МЧС России спасли 34 человека на пожаре в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трех детей. Кроме того, по лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов.

Огонь потушили на 60 квадратных метрах. В его тушении участвовали 18 специалистов. В результате пожара погибла хозяйка квартиры. Еще два человека пострадали. На месте работают дознаватели ведомства.

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Видео: МЧС России