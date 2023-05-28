В тушении огня участвовали более 60 специалистов и 15 единиц техники.

В Хабаровске тушат пожар в театре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 3 октября. В результате пожара обрушились кровля, фасад и наружная стена. Площадь возгорания увеличилась до 4 000 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали более 60 специалистов и 15 единиц техники. Трое человек, которые находились в театре, эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам оказали медицинскую помощь на месте. Женщину с травмой госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге локализовали пожар в театре.

Видео: МЧС России