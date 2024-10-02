Один пострадавший при пожаре скончался.

В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 2 октября на улице Ленина. Площадь возгорания в помещении составила 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли шестерых людей. Также были эвакуированы 105 человек.

В тушении огня участвовали 36 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время пожар был локализован. Позже стало известно, что один пострадавший при пожаре скончался.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области локализовали ландшафтный пожар.

Видео: МЧС России