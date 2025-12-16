На берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей

Юбилейным, 250-м выпускником стал тюлень Лебяжик, набравший в центре реабилитации около 60 килограммов веса.

Первый в 2026 году выпуск ластоногих, которые прошли реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих "Водоканала" в Репино, состоялся на берегу Финского залива сегодня, 20 июня. В естественную среду обитания вернулись три серых тюленя: самка и два самца. Все животные весят свыше 40 килограммов и полностью готовы к самостоятельной жизни. Об этом сообщили на сайте Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость события. Он отметил, что сегодня состоялся выпуск в Финский залив 250-го спасенного тюленя, который находится среди этих трёх животных. По его словам, работа на этом важном направлении в Петербурге ведется давно и на системной основе, и проект доказал свою эффективность. Глава города добавил, что уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России.

Фонд, который основали Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, работает уже почти два десятка лет. Юбилейным выпускником организации стал тюлень Лебяжик — его нашли в посёлке Лебяжье, а в центре он набрал около 60 килограммов веса. Компанию Лебяжику на свободе составили самка Пасха и тюлень Сестрик. Её обнаружили в пасхальные дни, а его — подобрали ослабленным неподалёку от Сестрорецка.

Отмечается, что погода в Северной столице благоволила мероприятию: ветра не было, вода постепенно прогревалась, а в заливе наблюдалось обилие малька. Всё это, по мнению специалистов, поможет молодым тюленям легче адаптироваться к естественной среде. Губернатор заключил, что комплексные совместные с общественностью действия позволяют сохранять редкие виды флоры и фауны, поддерживать биоразнообразие в регионе. Он также выразил благодарность сотрудникам фонда и волонтёрам за их заботу, терпение и вклад в спасение жизней животных.

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Фото: Piter.TV