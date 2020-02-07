Маленькая нерпа Ксюша стала первым в году пациентом петербургского Центра морских млекопитающих

Малышка трех дней от роду потеряла мать во время шторма.

В Петербургском Центре изучения и сохранения морских млекопитающих 6 февраля случилось неожиданное пополнение: к специалистам попал первый в году маленький ластоногий пациент.

По словам сотрудников Центра, самку балтийской нерпы заметили люди из яхт-клуба "Балтиец", малышка трех дней от роду ползла по льду на берег, а потом пряталась в найденной коробке от собак. В Центре полагают, что нерпёнок потерялась во время шторма, который прошел три дня назад. Малышка от голоду наелась тростника и вдобавок ободрала ласты о лёд.

Специалисты отмечают, что еще не сталкивались со столь ранними родами кольчатой нерпы на Финском заливе: период размножения у ластоногих обычно начинается в середине февраля. В любом случае, живую находку, названную Ксенией, теперь будут выхаживать.

Ранее ученые создали первые в России искусственные домики для нерп.

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