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В Ленинградском зоопарке впервые за 32 года появились птенцы ястребиных сов
Сегодня, 16:38
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В Ленинградском зоопарке впервые за 32 года появились птенцы ястребиных сов

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Они увидели свет еще в мае.

В Ленинградском зоопарке показали птенцов ястребиных сов. Последний раз потомство было в 1987 году. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Малыши появились на свет еще в мае, но в течение нескольких месяцев их тщательно оберегали. Они находились в укромном домике. Самый смелый птенец вылетел осмотреть вольер 31 мая. В начале июня он занял место на жердочке рядом со своими родителями. 

На данный момент совята уже окрепли и стали очень похожи на своих маму и папу. У них начало появляться "взрослое" оперение, хотя "детский пушок" еще выдает их. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у капуцинов Ленинградского зоопарка родился первый детеныш

Фото: vk.com/spbzoopark

Теги: ленинградский зоопарк, птенцы, совята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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