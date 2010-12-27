В Ленинградском зоопарке впервые за 32 года появились птенцы ястребиных сов

Они увидели свет еще в мае.

В Ленинградском зоопарке показали птенцов ястребиных сов. Последний раз потомство было в 1987 году. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Малыши появились на свет еще в мае, но в течение нескольких месяцев их тщательно оберегали. Они находились в укромном домике. Самый смелый птенец вылетел осмотреть вольер 31 мая. В начале июня он занял место на жердочке рядом со своими родителями.

На данный момент совята уже окрепли и стали очень похожи на своих маму и папу. У них начало появляться "взрослое" оперение, хотя "детский пушок" еще выдает их.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у капуцинов Ленинградского зоопарка родился первый детеныш.

Фото: vk.com/spbzoopark