У капуцинов Ленинградского зоопарка родился первый детеныш

Сотрудники еще не узнали его пол.

В четверг, 11 июля у капуцинов Ленинградского зоопарка Рикардо и Бланки родился первый детеныш. Об этом сотрудники заведения сообщили в социальных сетях.

Из-за того, что малыш сильно привязан к матери, его пол пока не определили. Неизвестно и имя новорожденного - в зоопарке планируют провести среди посетителей конкурс на эту тему.

Понаблюдать за крохой вы можете во внутреннем помещении павильона "Приматы", вольер напротив белоруких гиббонов. - рассказали сотрудники зоопарка

Родители новорожденного живут в зоопарке с января 2017 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Ленинградский зоопарк ответил на петицию о содержании питомцев.

Фото, видео: Ленинградский зоопарк / ВКонтакте