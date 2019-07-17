Ленинградский зоопарк ответил на петицию о содержании питомцев

По мнению его представителей, петиция старая.

Представители Ленинградского зоопарка отреагировали на петицию бывшего сотрудника Игоря Мальцева. Он призывает провести проверку финансово-хозяйственной деятельности и отследить ход ремонта. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В понедельник, 15-го июля, петицию на сайте change.org подписали 23 тысячи человек. Мальцев утверждает, что зоопарк превращается в развлекательное коммерческое предприятие. В зоопарке ответили на обвинения. Пресс-служба отметила, что в заведении регулярно проводятся проверки. Его деятельность контролирует комитет по культуре. Все документы сдают в комитет. Кроме того, в ней считают, что петиция была создана давно, и каждый раз бывший сотрудник добавлял туда новые эпизоды.

За ситуацией с Ленинградским зоопарком пристально следят горожане.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный ищет новый участок для зоопарка.

Фото: vk.com/spbzoopark