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Смольный ищет новый участок для зоопарка
Сегодня, 12:10
652
nadezhda_sib

Смольный ищет новый участок для зоопарка

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Вести работы, изменяющие планировку в уже существующем зоопарке, запрещает закон.

Житель Петербурга поинтересовался о судьбе Ленинградского зоопарка. Представители Смольного ответили, что сейчас власти ищут участок для строительства нового. 

Согласно нормам градостроительства зоопарк должен располагаться рядом с рекреационными зонами, так как они находятся рядом с объектами промышленности, дорогами, жилыми застройками. Его можно построить либо в зоне по сохранению и развитию ценных в природном отношении территорий, либо в зонах для сохранения и обустройства рекреационных территорий дворцово-парковых комплексов.

Однако строительство зоопарка в черте города назвали "нецелесообразным". Работа по поиску подходящего участка продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил, что в России хотят ограничить количество котов и собак в квартире

Фото: Sans Comic vk.com/spbzoopark

Теги: животнные, зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 12:53

Опять Бобла попилить ....

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