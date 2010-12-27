Смольный ищет новый участок для зоопарка

Житель Петербурга поинтересовался о судьбе Ленинградского зоопарка. Представители Смольного ответили, что сейчас власти ищут участок для строительства нового.
Согласно нормам градостроительства зоопарк должен располагаться рядом с рекреационными зонами, так как они находятся рядом с объектами промышленности, дорогами, жилыми застройками. Его можно построить либо в зоне по сохранению и развитию ценных в природном отношении территорий, либо в зонах для сохранения и обустройства рекреационных территорий дворцово-парковых комплексов.
Однако строительство зоопарка в черте города назвали "нецелесообразным". Работа по поиску подходящего участка продолжается.
Ранее Piter.TV сообщил, что в России хотят ограничить количество котов и собак в квартире.
Фото: Sans Comic vk.com/spbzoopark
Обсуждение ( 1 )
Опять Бобла попилить ....