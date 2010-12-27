Петицию за сохранение Ленинградского зоопарка подписали более 23 тысяч человек

Ее создал бывший сотрудник заведения.

В понедельник, 15 июля петицию за спасение Ленинградского зоопарка и его животных на сайте change.org подписали более 23 тыс. человек.

Автор петиции – бывший сотрудник заведения Игорь Мальцев. По его словам, зоопарк превращается в развлекательное коммерческое предприятие. Он призывает провести проверку финансово-хозяйственной деятельности и отследить ход ремонта.

В качестве примера активист приводит исчезновение из зоопарка многих животных. Он объяснил это плохим техническим оборудованием и экономией на расходах.

Большинство обвинений адресованы директору зоопарка Ирине Скибе. Автор петиции считает, что новый руководитель должен наладить работу эффективнее.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кронштадте мужчины избили до смерти собаку и выкинули в Финский залив. Мертвую собаку со связанными лапами на берегу залива нашел подросток.

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